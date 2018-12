Actiecomité stopt met strijd om zorg in Bethesda

Het Comité Actie voor Bethesda heeft het bijltje erbij neergelegd. De ‘luis in de pels’ bij Treant is per direct gestopt. Verder actievoeren is zinloos, zo oordeelt het comité.

Dat meldt RTV Drenthe op 28 december. Het comité heeft het vertrouwen in de organisatie van Treant verloren. Volgens de actievoerders draait het binnen de zorggroep alleen maar om geld. Ze betreuren het dat veel zorg uit Bethesda is verdwenen, waardoor bewoners voor de meeste belangrijke behandelingen naar Emmen moeten. Onlangs besloot Treant de verloskunde en de kinderafdeling in Bethesda en Refaja te sluiten. Daar is het comité boos over.

Interim-voorzitter

Daarnaast hekelt het actiecomité dat Treant na anderhalf jaar nog steeds een interim-voorzitter heeft. De manier om personeel te werven en functies in te vullen, staat het Comité Actie voor Bethesda ook tegen. Termen als 'belangenverstrengeling' en de 'slager keurt zijn eigen vlees' worden in het persbericht niet geschuwd. Het comité heeft in oktober aan een speciale commissie gevraagd of de benoeming van bestuurders binnen Treant wel deugde. Volgens de commissie was het comité niet bevoegd om deze vraag bij de commissie te stellen, dus werd de vraag niet beantwoord.

Fusie

Het actiecomité werd in 2012 opgericht om uitkleding van de zorg in Hoogeveen bij de fusie tussen het Scheper Bethesda met het Refaja Ziekenhuis te voorkomen. In 2017 stopte het comité. Daarna volgde nog een doorstart, maar nu is er het definitieve einde. De raad van bestuur van Treant laat weten respect te hebben voor de beslissing. "We waren het niet altijd met elkaar eens, maar kritiek houdt de raad van bestuur scherp. We zijn en blijven in gesprek met andere partijen, zoals provincies en huisartsen", aldus een woordvoerder van Treant.