Loek Winter legt lidmaatschap RVS neer

Zorgondernemer Loek Winter heeft zijn lidmaatschap van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) neergelegd. Hij deed dit bij de raadvergadering van 6 december 2018.

De raad maakt dit via zijn website bekend. Winter was sinds 1 januari 2016 kroonlid van de RVS.

Loek Winter is onder meer directeur van DC Klinieken, een netwerk van medisch specialistische centra. Hij was ook mede-eigenaar van de MC Groep. De twee ziekenhuizen die hiertoe behoorden, het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, zijn in het najaar van 2018 failliet verklaard. IJsselmeerziekenhuizen wordt deels overgenomen door het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Voor het Slotervaart bleek geen doorstart mogelijk.