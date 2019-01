Nog twee weken onzekerheid over Bronovo

Den Haag blijft officieel nog twee weken in onzekerheid over de toekomst van ziekenhuis Bronovo. Pas op 24 januari wordt echt uitsluitsel gegeven over "verkenningen" voor de toekomst, houdt een woordvoerster vol. Aansluitend komen er informatiebijeenkomsten voor de inwoners van de regio om draagvlak voor de plannen te toetsen.

Volgens een geheim ‘herstructureringsplan’, dat in handen is van weekblad Den Haag Centraal, is het vrijwel zeker dat het Bronovo eind 2021 of begin 2022 zijn deuren sluit. De meeste functies worden overgeheveld naar HMC Westeinde. HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open. Het rapport is opgesteld in opdracht van het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.

Oranjes

Bronovo werd landelijk bekend door de klandizie van de Oranjes. Prinses Amalia is er zondag 7 december 2003 geboren en ook haar zusjes kwamen er ter wereld, net als verschillende andere kinderen van de familie. Ook werden diverse leden van de koninklijke familie behandeld in het ziekenhuis in de lommerrijke en dure wijk Benoordenhout. Het hospitaal ligt op loopafstand van Paleis Huis ten Bosch.

Door de koninklijke patiënten en geboorten werd het ziekenhuis ook het toneel van persbijeenkomsten en zelfs live rtv-uitzendingen. Toen Juliana er werd opgenomen na een ongelukkige val thuis bij een vriendin in de buurt, gaf de behandelend arts in het ziekenhuis een persconferentie, een twintig jaar geleden voor Nederland nog ongebruikelijke gebeurtenis. Na de geboorte van de prinsesjes werd er een ruimte ingericht voor mededelingen aan de pers en/of een ontmoeting van journalisten met betrokkenen. Willem-Alexander troonde er trots voor het eerst zijn nakomelingetjes.

Hoffelijke zorg

Het ziekenhuis heeft verschillende afdelingen die zijn genoemd naar een lid van de koninklijke familie en levert naar eigen zeggen "hoffelijke zorg". Het kwam in het verleden ook in het nieuws door een nieuwigheid: de Royal Class Service met extra maaltijdfaciliteiten, een sanitairpakket, een minibar op de kamer of zelfs een compleet ingerichte kantoorhoek.

CNV Zorg & Welzijn denkt intussen niet dat sluiting van het Bronovo-ziekenhuis een groot gemis wordt. Volgens vakbondsbestuurder Joost Veldt zou het zonder gedwongen ontslagen kunnen en zijn er voldoende ziekenhuizen in de regio. "We willen op korte termijn opheldering van de directie, want dit geeft wel een hoop onrust", aldus Veldt. (ANP)