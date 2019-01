Hoogste punt bouw Saxenburgh Medisch Centrum bereikt

De bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg heeft zijn hoogste punt bereikt. Dat werd gevierd met de onthulling van de nieuwe naam van het ziekenhuis: Saxenburgh Medisch Centrum.

Dat meldt de Saxenburgh Groep op 16 januari. Het is de eerste locatie die de naam Saxenburgh draagt. Op termijn zullen alle locaties, ook de locaties voor ouderenzorg, de naam Saxenburgh dragen.

Basisvoorzieningen

Het ziekenhuis wordt gebouwd door de bouwcombinatie Goossen Te Pas/Dura Vermeer Bouw Hengelo. De eerste paal ging in juni 2018 de grond in. Het hoogste punt ligt op zestien meter. De bouw moet in 2020 klaar zijn. Het nieuwe ziekenhuis wordt een compact medisch centrum met alle basisvoorzieningen, dus met een SEH, Intensive Care, acute verloskunde en klinische kindergeneeskunde. Het ziekenhuis krijgt 130 bedden en bestaat uit drie bouwlagen.

Gefinancierd

Het nieuwe ziekenhuis gaat in totaal 45 miljoen euro kosten. De grootste bijdrage - 36 miljoen euro – wordt gefinancierd door ABN/Amro. Met dit nieuwe medisch centrum blijft Saxenburgh een ziekenhuis en polikliniek houden in Hardenberg, met ook poliklinieken in Coevorden, Ommen en Westerhaar-Vriezenveensewijk.