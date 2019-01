Ziekenhuizen werken aan nucleaire medicijnen in Field-Lab Petten

Ziekenhuizen, kennisinstellingen en bedrijven gaan samenwerken in een Field-Lab om sneller nucleaire geneesmiddelen te ontwikkelen. De onderzoekslocatie komt bij het nucleaire instituut NRG in Petten. Het project krijgt 6,8 miljoen euro subsidie van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling.

Dat meldt de NOS op 17 januari. Het Field-Lab is een initiatief van het consortium Advancing Nuclear Medicine. Daarin zitten naast NRG (de exploitant van de kernreactor in Petten), het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL), de Stichting Voorbereiding Pallas, Radboudumc, Erasmus MC, Amsterdam UMC, NucMed en FutureChemistry. Daarnaast zijn er een aantal buitenlandse partijen die ondersteuning bieden, zoals het Duitse kankercentrum DKFZ en de Canadese farmaceut BTG.

Bundeling

Nucleaire geneesmiddelen gaan een steeds grotere rol spelen in de behandeling van kankersoorten. Maar de toegang tot de nucleaire infrastructuur en materialen is vaak nog een probleem. Dat zorgt voor veel vertraging in de ontwikkeling van medicijnen. Door de bundeling van expertise binnen het Field-Lab hopen de partijen de ontwikkeltijd van nucleaire geneesmiddelen – normaal tien tot vijftien jaar – op z’n minst te halveren. Het gaat met name om kankermedicijnen, maar ook om middelen die gebruikt worden bij de diagnose van hartproblemen en sommige infectieziekten. Daarnaast is de samenwerking bedoeld om te voorkomen dat commerciële partijen extreem hoge prijzen voor medicijnen gaan rekenen, zoals onlangs gebeurde bij een middel voor de diagnose van prostaatkanker.