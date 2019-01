BSL haalt banden met HIMSS Community aan

Uitgeverij BSL en de vereniging voor informatieverwerking in de zorg VMBI hebben een driejarig kennispartnerschap gesloten. De samenwerking heeft tot doel om aandacht voor en kennis over IT-gebruik in de zorg te vergroten, meer in het bijzonder de activiteiten van de HIMSS Dutch Community een platform te geven.

De samenwerking betekent dat de verschillende activiteiten rond HIMSS een gezamenlijke impuls krijgen. De Amerikaanse beroepsvereniging van zorginformatici houdt jaarlijks enkele grote evenementen, waaronder HIMSS USA en HIMSS EU. Gewoontegetrouw neemt een grote Nederlandse delegatie aan deze evenementen deel. Door de krachten te bundelen hopen BSL en VMBI, dat optreedt als vertegenwoordiger van de HIMSS Dutch Community, de aandacht voor deze activiteiten te vergroten.

Hoogtepunten

Binnen de HIMSS Dutch Community zijn naast VMBI ook e-health kennisinstituut NictIZ en organisatiebureau Cognicum vertegenwoordigd. VMBI coördineert samen met HIMSS, Nictiz en Cognicum ook bij de komende HIMSS19 in Orlando een op inhoud en netwerkmogelijkheden gericht programma voor de Nederlandse delegatie. Het kennispartnerschap met BSL voorziet onder meer in het gezamenlijk samenstellen van bijeenkomsten waarin de hoogtepunten en lessen van HIMSS-bijeenkomsten in het buitenland naar beslissers en professionals in de Nederlandse gezondheidszorg worden vertaald. In de afgelopen jaren hebben zowel Skipr/BSL ais VMBl/Nictiz dergelijke bijeenkomsten georganiseerd. Voortaan doen ze dit samen en stellen ze samen het programma en de sprekerslijst van de bijeenkomsten samen.