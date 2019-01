Apothekers verkopen geneesmiddelen aan buitenland

Apothekers in Nederland verkopen medicijnen bestemd voor Nederlandse patiënten aan het buitenland. Dat kan bijdragen aan het al jaren groeiende medicijntekort in Nederland. Verzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek naar deze verborgen handel, meldt Trouw.

De apothekers praten liever niet over het onderwerp. Eén spreekt zelfs van een omerta, de maffiose zwijg­­-plicht. En inderdaad, apothekers die zeggen de geluiden over handelende collega's­­ te herkennen, willen niet met hun naam in de krant.



De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd schrijft, gevraagd naar export door apotheken: "We hebben enkele signalen dat apotheken zonder groothandels- of fabrikantenvergunning geneesmiddelen verkopen". De inspectie heeft geen aanwijzingen dat dit op grote schaal gebeurt. Onbekend is in welke mate de export door apothekers bijdraagt aan medicijntekorten.



Verzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van medicijntekorten in Nederland. Onderdeel daarvan zijn de handelsstromen van groothandel en apothekers richting buitenland. (ANP)