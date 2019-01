IGJ heft verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord op

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord opgeheven. De organisatie heeft voldoende verbeteringen laten zien in doorlooptijden en wachtlijsten. Bovendien vertrouwt de IGJ er op dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord in de toekomst zal blijven leren en verbeteren.

Dat meldt de IGJ op 28 januari. Veilig Thuis Noord-Holland Noord heeft de wachtlijsten weten terug te dringen. Ook zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de wachtlijsten opnieuw oplopen. De doorlooptijden voor de eerste beoordeling van binnenkomende meldingen en de onderzoeken voldoen nu grotendeels aan de normen. In alle gevallen is er zicht op de veiligheid van betrokkene.

Vorderingen

In maart 2018 stelde de inspectie Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht voor de duur van zes maanden. Het lukte Veilig Thuis Noord-Holland Noord niet om binnen die periode voldoende te verbeteren. Daarom verlengde de inspectie het verscherpt toezicht met drieënhalve maand. Nu is er voldoende verbeterd. Daarom heft de inspectie het verscherp toezicht op. De inspectie zal de vorderingen bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord blijven volgen in haar reguliere toezicht.