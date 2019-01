Last onder dwangsom voor woonzorgcentrum Anemoon

De IGJ heeft Anemoon bv een last onder dwangsom opgelegd. Anemoon voldoet nog niet aan de eerder opgelegde aanwijzing.

Dat meldt de inspectie op 30 januari. Een eerdere aanwijzing van de IGJ heeft niets teweeggebracht.

Aanwijzing

Anemoon is een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen in Leiden met ruimte voor maximaal acht cliënten. De aanwijzing die Anemoon in december kreeg, bestond uit twee delen. Het eerste deel moest binnen een maand worden geregeld. Dat deel hield onder meer in dat er voldoende deskundig personeel moest komen, passend bij de benodigde zorg voor de cliënten. Ook moest Anemoon een plan van aanpak inleveren voor alle andere verbeterpunten uit de aanwijzing. Dat is de organisatie niet gelukt.

Dwangsom

Omdat de aanwijzing niet is nageleefd legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 2000 euro per week dat Anemoon niet voldoet, met een maximum van tienduizend euro. Als de instelling binnen twee weken alsnog aan de last voldoet, wordt de dwangsom niet geïnd.