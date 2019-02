ETZ krijgt AKV naast SEH

Het ETZ Elisabeth krijgt een Acuut Kort Verblijf (AKV). Dat is een soort tussenstop voor patiënten die via de SEH zijn binnengekomen en wachten op de uitslag van een onderzoek of die nog ter observatie moeten blijven. Het AKV biedt plaats aan dertien patiënten: zes bedden en zeven stoelen.

Dat meldt het ETZ op 31 januari. Vanuit het AKV gaan ze verder naar een verpleegafdeling, een andere zorginstelling of weer naar huis. Niet alle patiënten komen terecht op het AKV. Als duidelijk is dat iemand opgenomen moet worden gaat hij direct naar de verpleegafdeling. De voorziening is er alleen voor patiënten die nog in afwachting van een onderzoek zijn of geobserveerd moeten worden.

Rustiger

Voor de patiënt is het prettiger om in het AKV te liggen, dan op de SEH te verblijven. Het AKV komt naast de SEH, waar de omgeving rustiger is. Ook is er volop aandacht voor de patiënt die ter observatie ligt. Speciaal opgeleide verpleegkundigen houden hen goed in de gaten. Omdat de AKV een verlengde is van de SEH, krijgen deze patiënten bij onderzoeken waar noodzakelijk voorrang op andere patiënten. Hier zorgt AKV-verpleegkundige voor. Deze regelt de logistiek en heeft contact met specialisten.

Verbouwing

Het AKV is bedoeld om de drukte op de SEH als gevolg van de geplande sluiting van de SEH bij locatie ETZ TweeSteden op te vangen. Daar kunnen vanaf mei alleen hartpatiënten terecht. Daardoor komen er op de SEH van Elisabeth meer patiënten. De verbouwing voor het AKV vindt in twee fasen plaats. Het eerste deel moet half maart gereed zijn, de hele voorziening eind mei als de spoedhulp bij locatie TweeSteden dicht gaat.