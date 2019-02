St Jansdal haalt 45 miljoen binnen voor renovatie en herfinanciering

St Jansdal heeft met Rabobank een overeenkomst gesloten voor een financiering van 45 miljoen euro. De zorgorganisatie gebruikt de miljoenen voor de verbouwing van de ziekenhuislocatie in Harderwijk en de doorstart van de ziekenhuislocatie in Lelystad. Daarnaast herfinanciert Rabobank reeds voltooide investeringen in het operatiekamercomplex en het elektronisch patiëntendossier (EPD) van St Jansdal.

In Harderwijk is de financiering bestemd voor de uitbreiding en renovatie van de radiologieafdeling en intensive care. Daarnaast heeft St Jansdal geld nodig voor de overname van het failliete ziekenhuis in Lelystad. Het ziekenhuis neemt de besturing per 1 maart over van de curator. Financieel directeur, Arend Jan Poelarends, financieel directeur van St Jansdal: "Deze ondertekening vormt een belangrijk moment voor St Jansdal. Wij willen goede zorg in de regio voor alle patiënten. Een stabiele financiële situatie is daarbij belangrijk."

De financiële situatie van St Jansdal stond in 2017 onder druk door de gevolgen van implementatie van het elektronische patiëntendossier. Inmiddels staat het ziekenhuis er naar eigen zeggen financieel weer goed voor. Volgens St Jansdal is het daarom nu het juiste moment om eerdere investeringen en meerjarenplannen te financieren. De omzet van St Jansdal, die over 2018 170 miljoen euro bedraagt, zal de komende jaren naar verwachting stijgen naar 230 miljoen euro.

Toegankelijk

Jeroen Scholten, relatiemanager bij Rabobank: "Met deze financiering dragen we bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg in de beide regio’s. Daarbij is steun van zorgverzekeraars en medici belangrijk, net zoals innovatie, samenwerking met specialistische centra en preventie om efficiënt in te spelen op de toenemende zorgvraag."