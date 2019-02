Advies: dertig procent meer tandartsen opleiden

Er moeten meer tandartsen worden opgeleid. Het Capaciteitsorgaan adviseert minister Bruins (Medische Zorg) om 311 opleidingsplaatsen tandheelkunde te financieren in plaats van de huidige 240. Dat is een uitbreiding van bijna dertig procent van de opleidingscapaciteit.

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. De ministeries van OCW en VWS hebben het Capaciteitsorgaan gevraagd om te onderzoeken hoeveel tandartsen en mondhygiënisten en nodig zijn in de eerstelijns mondzorg.

Het Capaciteitsorgaan komt nu met een tussentijdse raming voor de tandartsen. Dat is nodig omdat de instroom van buitenlandse gediplomeerde tandartsen afneemt. Voor mondhygiënisten voorziet het Capaciteitsorgaan geen grotere capaciteitsbehoefte. Het advies aan minister Bruins is dan ook dat de instroom bij de opleidingen mondzorgkunde niet verhoogd hoeft te worden. Het tussentijdse advies vraagt feitelijk om een verlaging van de instroom naar 294 studenten, maar het Capaciteitsorgaan adviseert om de huidige numerus fixus van 300 opleidingsplaatsen te handhaven.

In het tussentijds advies zijn alleen de zogenoemde ‘harde parameters’ meegenomen, zoals de aanbod- en opleidingsparameters en de verwachte demografische vraagontwikkeling. In de loop van 2019 moet er een advies komen waarin ook rekening wordt gehouden met factoren zoals epidemiologie, sociaal culturele factoren , vakinhoudelijke ontwikkelingen en horizontale en verticale taakherschikking. Over dit laatste is de afgelopen jaar veel discussie, met name over de vraag of mondhygiënisten taken van tandartsen kunnen overnemen.

In een reactie roept de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) de minister op om het advies "serieus te nemen". "In provincies als Drenthe, Limburg en Zeeland is er nu al een groot tekort", schrijft voorzitter Jan Willem Vaartjes in zijn blog op Skipr. "En ook in de Randstad zullen patiënten binnenkort op een forse wachtlijst moeten rekenen, als ze al een tandarts kunnen vinden. Dat is het trieste resultaat van het jarenlang negeren van de adviezen van het Capaciteitsorgaan om meer tandartsen op te leiden, zonder dat de verantwoordelijke bewindslieden ooit iets met deze adviezen hebben gedaan. Maar dit het moment om het tij te keren."

Volgens de ANT heeft het ministerie zich blindgestaard op taakherschikking, terwijl die niet van de grond kwam.