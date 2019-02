Raden van toezicht Maasduinen en Zorggroep Elde akkoord met fusie

De raden van toezicht van Zorggroep Elde uit Boxtel en Maasduinen uit Kaatsheuvel hebben de fusieplannen van de organisaties goedgekeurd. Nu de toezichthouders groen licht hebben gegeven volgt het adviestraject met de OR en de centrale cliëntenraad. Ook wordt de fusie door de NZa en ACM getoetst.

De organisaties willen in de zomer van 2019 fuseren. Onderzoek naar de fusieplannen heeft volgens Zorggroep Elde en Maasduinen bevestigd dat beide organisaties financieel gezond zijn en de kwaliteit van zorg op orde is. Een cultuuronderzoek heeft daarnaast aangetoond dat Zorggroep Elde en Maasduinen goed bij elkaar passen. De visie en inhoudelijke ambitie van de beide organisaties komen goed overeen, zo stellen zij.

Bestuurders Martin van Ruit van Maasduinen en Jacqueline Joppe van Zorggroep Elde kondigen de voorgenomen fusie aan op 26 november. De organisaties willen door de samenwerking meer slagkracht krijgen en het dienstenaanbod beter laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep, variërend van lichte verzorging tot hoogcomplexe zorg, intra- en extramuraal. "Met de samenwerking bieden we straks meer specialistische zorg. Ook kan het aanbod wijkverpleging en herstelzorg verder groeien en professionaliseren. Door samen op te trekken ontstaat er ook meer ruimte om te investeren in sociale, technologische en ict-innovatie", aldus de bestuurders. Tot slot krijgen door de fusie medewerkers meer functie- en doorgroeimogelijkheden.

Het zorg- en dienstverleningsaanbod van Maasduinen en Zorggroep Elde varieert van zelfstandig wonen, wonen met zorg, verpleging en behandeling tot zorg thuis. In de nieuwe organisatie zetten zo’n 2.000 medewerkers en 1.400 vrijwilligers zich in voor ongeveer 3.500 cliënten in Boxtel, Esch, Haaren, Vught, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Liempde, Rijen, Sint Michielsgestel en Waalwijk.