Blokhuis: meer doen voor vaccinatiegraad

De Nederlandse overheid doet nog niet alles wat het kan doen om de dalende vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Dat stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat nog geen 87 procent van de 13- en 14-jarigen kwam opdagen na een recente uitnodiging voor een inenting tegen meningokokken, meldde het AD vrijdag.

"Kennelijk doen we daar iets fout in, dat de communicatie niet optimaal is", aldus Blokhuis. Hij wil onder meer mensen die niet komen opdagen, blijven benaderen. "Dat doen we nu niet zo actief, volgens mij is daar nog een wereld te winnen." Ook wil hij weten in hoeverre het echt een bewuste keuze is van mensen, om zichzelf of hun kinderen niet te laten inenten.

In een vorm van dwang ziet Blokhuis niets, benadrukte hij nog maar eens. Hij vindt de cijfers ook niet alleen maar somber. "Volgens mij is het glas halfvol. Er zijn heel veel jongeren opgekomen." (ANP)