NZa verhoogt beschikbaarheidsbijdrage acute zorg

Er komt meer geld voor traumazorg en acute zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhoogt de zogeheten beschikbaarheidsbijdrage, de subsidie die netwerken van ziekenhuizen en hun ketenpartners krijgen om de acute zorg toegankelijk te houden.

De NZa verhoogt de beschikbaarheidsbijdrage voor de coördinatie van traumazorg en het regionaal overleg acute zorg van 852.670 euro naar ruim een miljoen euro per jaar per netwerk. Deze wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019, zo is te lezen op de website van de Zorgautoriteit.

De extra middelen moeten de netwerken in staat stellen om de acute zorg beter te coördineren en de samenwerking te stimuleren. "Dit is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, toegang blijft houden tot de acute zorg", stelt de NZa.

In de meest recente monitor over de acute zorg constateert de Zorgautoriteit dat de toegang tot de acute zorg nu nog voldoende is, maar onder druk staat. Dat komt doordat mensen langer thuis blijven wonen en steeds ouder worden, maar ook door gebrek aan personeel. "De druk zal blijven toenemen, waardoor een goede organisatie en samenwerking in de acute zorg steeds belangrijker wordt", benadrukt de Zorgautoriteit nu opnieuw.

De NZa start dit jaar start ook een kostenonderzoek. Op basis van de resultaten zullen de bedragen opnieuw worden aangepast.