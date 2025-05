Oproep NZa: extra wetgeving tegen ongewenste koppelverkoop zorgverzekeringen

Ondanks eerdere oproepen van de Nederlandse Zorgautoriteit om hiermee te stoppen, gaan zorgverzekeraars er ook in 2025 gewoon mee door. Omdat de NZa niet formeel kan optreden tegen deze handelingen roept de zorgautoriteit het ministerie van VWS op om nogmaals te overwegen of hiervoor extra wetgeving nodig is.

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol in het zorgstelsel. Eén van hun taken is om te zorgen voor een overzichtelijk en duidelijk aanbod aan zorgverzekeringen. De NZa constateert dat zorgverzekeraars hierin ‘goede stappen’ zetten. Tegelijkertijd is het aanbod aan zorgverzekeringen niet altijd in het belang van de consument die een zorgverzekering kiest. De NZa kan binnen de huidige wetgeving hier niet formeel tegen optreden. Daarom spreekt de NZa ook zorgverzekeraars zelf aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Opvallende ontwikkelingen

De NZa acht verbeteringen nodig zodat consumenten beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Een aantal zorgverzekeraars maakte de premie van hun aanvullende verzekering een week na de start van het overstapseizoen bekend en die van een nieuwe basisverzekering pas tien dagen later. Het is belangrijk dat alle premies bij de start van het overstapseizoen bekend zijn. Nu is het alleen wettelijk verplicht om de premie van bestaande basisverzekeringen dan bekend te maken.

Verwarrend aanbod zorgverzekeringen

Bovendien was het aanbod aan zorgverzekeringen die niet of nauwelijks van elkaar verschilden nog altijd zo groot dat het consumenten hinderden bij het kiezen. Ook gebruiken zorgverzekeraars in 2025 dus nog steeds ongewenste koppelingen tussen de basis- en aanvullende zorgverzekering.

Wel verliep de contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars het afgelopen jaar sneller dan in voorgaande jaren. Daarnaast lieten alle zorgverzekeraars duidelijkere informatie zien over de status van de contractering. Hierdoor wisten consumenten beter waar zij aan toe waren bij het kiezen van een zorgverzekering.