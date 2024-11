Zorgverzekeraars sneller van start met zorginkoop

Zorgverzekeraars is het opnieuw niet gelukt om voor 12 november de onderhandelingen met ziekenhuizen af te ronden. Uit een overzicht van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy blijkt dat ze nog niet halverwege zijn, hoewel ze wel verder zijn dan vorig jaar.

© only_kim / stock.adobe.com

Gemiddeld is er een contract met 41 procent van de ziekenhuizen voor volgend jaar. Op 13 november vorig jaar was dat 33 procent.

De Consumentenbond merkt op dat zorgverzekeraars dit jaar duidelijke informatie bieden over de status van de contractering. Dit was één van de punten uit het eerdere handhavingsverzoek dat de Consumentenbond eind 2023 indiende bij de NZa.

Verschillen

Dit jaar zijn de verschillen in contracteringsgraad tussen grote en kleine zorgverzekeraars opvallend klein. Grote zorgverzekeraars, met meer dan één miljoen verzekerden, hebben 38 procent van de ziekenhuizen aan zich weten te binden. Kleinschaligere zorgverzekeraars, die minder dan één miljoen verzekerden bedienen, doen het iets beter met 44 procent van de ziekenhuizen onder contract.

Voor regionale zorgverzekeraars is het van strategisch belang om snel overeenstemming te bereiken met ziekenhuizen waar een groot deel van hun verzekerden naartoe gaat. Deze contracten zijn echter vaak ook voor ziekenhuizen essentieel, omdat ze grote financiële belangen vertegenwoordigen. Het sluiten van dergelijke overeenkomsten vraagt daarom zorgvuldige onderhandelingen van beide partijen.

UMC’s

Kijken we naar de verschillende typen ziekenhuizen, dan presteren perifere en topklinische ziekenhuizen vrijwel gelijk als het gaat om het aantal afgesloten contracten met zorgverzekeraars. UMC’s blijven echter enigszins achter, met een contracteringsgraad van iets meer dan 30 procent.

Eerder merkten verzekeraars aan Zorgvisie op dat vooral umc’s te hoge eisen hebben in de contractonderhandelingen. Dit zou ten koste gaan van de financiële ruimte voor streekziekenhuizen. Juist bij umc’s is het voor verzekeraars moeilijk om de contractafspraken vervolgens toch binnen de IZA-kaders te houden. Tegenover umc’s staan zorgverzekeraars immers minder sterk in de onderhandelingen, vertelte Menzis-topman Wouter Bos uit. “We hebben minder keuze in alternatieven bij de zorg die umc’s leveren. Daarom komen ze vaak weg met de hoge eisen.”

De Dag van de Zorginkoop is het jaarcongres over zorgcontractering

Welke ruimte is er bij de zorgcontractering om de financiële posities te verbeteren?

Wat zijn aandachtspunten bij de financiële afspraken bij integrale samenwerkingen? En mocht uw zorgorganisatie rode cijfers schrijven? Wat kan de afdeling zorgverkoop dan doen om weer in het groen te komen? Tijdens de Dag van de Zorginkoop 2025 hoort u de laatste ontwikkelingen praktijk en politiek.

Bekijk hier meer informatie