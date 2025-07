Flevoziekenhuis schrijft toch zwarte cijfers

Het Flevoziekenhuis is in 2024 met zo’n 2,3 miljoen euro in de plus geëindigd. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Almeerse ziekenhuis. Flevoziekenhuis verwachtte eerder nog een verlies van 1,2 miljoen euro.

De raad van bestuur noemt 2024 het jaar waarin grote stappen zijn gezet. Zo is het organisatiemodel grondig onder handen genomen en zijn de 24 eenheden verantwoordelijk voor resultaat teruggebracht naar vier clusters. “Hiermee vergroten we onze slagvaardigheid, verbeteren we de integrale afstemming en kan nog meer gestuurd worden op regionalisering en ketensamenwerking”, valt in het jaarverslag te lezen. Daarnaast is de beweging naar een duurzaam en gezond ziekenhuis gestart en is er ingezet op regionale samenwerking en netwerkzorg. Eind 2024 leidde dat tot goedkeuring van het transformatieplan Positief Gezond Almere.

Meerjarencontracten

Naast de bestuurswisselingen vormde de financiële situatie in 2024 de grootste uitdaging voor Flevoziekenhuis. In 2023 was er al een Meerjarenherstelplan 2024-2026 opgesteld na een schraal financieel jaar door (personeels)kosten en tegenvallende productiecijfers. “De eerste resultaten zijn in 2024 gerealiseerd.” Afgelopen jaar werd er 1,7 miljoen euro in kosten gesneden, twee ton meer dan vooraf was begroot. Het verwachte verlies van 1,2 miljoen euro bleef in 2024 daardoor uit. “Maar de komende jaren moeten we hier scherp op blijven sturen en vraagt dit blijvende aandacht en inzet.”

Dankzij de maatregelen voldoet Flevoziekenhuis aan de afspraken met de banken. Met acht van de tien zorgverzekeraars zijn meerjarencontracten gesloten voor de periode van het herstelplan. “Op basis van benchmarkinformatie was het besef gegroeid dat de verkooptarieven van het Flevoziekenhuis in sommige gevallen lager waren dan marktconform en in 2024 is daarom opnieuw een prijscorrectie doorgevoerd.”

Herstelplan

De komende jaren werkt Flevoziekenhuis aan zijn verbeterdoelen uit het herstelplan. “De gestelde doelen in de komende jaren zijn een uitdaging. Hier wordt hard aan gewerkt”, meldt het ziekenhuis. Tussen 2024 en 2026 investeert het ziekenhuis in totaal zo’n 46,6 miljoen euro, waarvan 17 miljoen euro in een vernieuwde spoedeisende hulp.