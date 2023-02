Financiën Flevoziekenhuis zorgelijk, taskforce moet maatregelen nemen

De financiële situatie van het Flevoziekenhuis is zorgelijk. Het ziekenhuis kampt met hoge (personeels)kosten en tegenvallende productiecijfers. Flevoziekenhuis werkt aan maatregelen om de kosten en de opbrengsten in balans te brengen.

Dit bevestigt het ziekenhuis na berichten van lokale media. Het ziekenhuis heeft een taskforce opgezet om plannen uit te werken “Hier hebben wij alle vertrouwen in. Deze situatie en maatregelen hebben geen gevolgen voor de patiëntenzorg”, aldus het ziekenhuis.

Verlies

De situatie is niet uniek, merkt het ziekenhuis op. Vorig jaar hebben veel ziekenhuizen het moeilijk gehad. In een peiling van Fizi verwacht 17 procent van de financieel bestuurders bij ziekenhuizen verlies. Dit jaar belooft nog meer uitdagingen.

Liquiditeitsproblemen

Uit berekeningen van Finance Ideas eind 2022 zou 80 procent van de ziekenhuis in de rode cijfers terecht komen. Vooral kleinere ziekenhuizen krijgen het naar verwachting moeilijk. Ruim twintig ziekenhuizen zouden in liquiditeitsproblemen komen en moeten opnieuw met banken om de tafel over de financiering.