Reade-bestuurder Buijs met pensioen

Bestuursvoorzitter Jos Buijs van het centrum voor revalidatie en reumatologie Reade in Amsterdam gaat met pensioen. Buijs heeft bijna twintig jaar aan het roer gestaan van Reade.

Buijs trad eind 1999 aan als voorzitter raad van bestuur aangetreden bij het Revalidatie Centrum Amsterdam (RCA), de rechtsvoorganger van Reade. In 2010 fuseerde het RCA onder leiding van Buijs met het Jan van Breemen Instituut tot Reade.

Buijs heeft Reade als een netwerkorganisatie in Amsterdam en omstreken gepositioneerd en daarmee een duidelijke plek gegeven in de stad Amsterdam. Mede dankzij zijn inspanningen heeft het wetenschappelijk onderzoek binnen Reade een vaste vorm gekregen.

Loopbaan

Buijs heeft naast zijn loopbaan bij Reade diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld. Zo is hij bestuurslid bij Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de SIGRA (de Amsterdamse koepelorganisatie van alle zorginstellingen) geweest. Ook is hijn als toezichthouder betrokken bij de 1e lijn gezondheidszorg, de ggz en de gehandicaptenzorg. Momenteel is hij actief binnen de cultuur en sport sector.

Reade biedt zorg aan op twee hoofdlocaties in Amsterdam. Daarnaast is Reade op 14 andere locaties in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs gevestigd. Reade heeft ruim 700 medewerkers.