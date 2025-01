Zonnehuisgroep Amstelland benoemt nieuwe bestuurder

Sandra Oud treedt per 1 april toe tot de raad van bestuur (rvb) van Zonnehuisgroep Amstelland. Zij volgt Thijs Houtappels op.

Sandra Oud begon haar carrière als psychomotorisch therapeut. Daarna vervulde zij binnen Evean diverse managementposities. Sinds 2020 is zij directeur-bestuurder van de Noord-Hollandse aanbieder van specialistische verpleging, verzorging, begeleiding en thuiszorg. Naast haar bestuursfunctie is Oud bestuurslid van samenwerkingsverband Sigra en lid van de ActiZ-kerngroep zorg thuis.

Overstap

Na ruim twintig jaar neemt Oud afscheid van Evean en gaat ze 1 april als bestuurder bij Zonnehuisgroep Amstelland aan de slag. Ze volgt daarmee Thijs Houtappels op, die per 1 november 2024 is gestart als nieuwe bestuurder bij Saffier in Den Haag.

“Sandra is een bevlogen en pragmatische bestuurder met een mooie staat van dienst als directeur-bestuurder bij Evean, maar ook met praktische ervaring als zorgverlener. Zij kent de zorg, spreekt de taal van onze medewerkers en weet wat onze cliënten belangrijk vinden”, reageert Henk Kouwenhoven, voorzitter van de raad van toezicht. Zonnehuisgroep Amstelland telt tien zorglocaties en biedt wijkverpleging in de regio’s Amstelland en Ronde Venen.