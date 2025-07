Kees Romme wordt toezichthouder bij Thebe

Per 1 augustus 2025 treedt Kees Romme aan als lid van de raad van toezicht van Thebe. De vacature is het gevolg van het einde van de zittingstermijn van Marike Schaafsma. Romme wordt ook voorzitter van de auditcommissie middelen.

Romme heeft een achtergrond als openbaar accountant. Het grootste deel van zijn loopbaan was hij als partner verbonden aan PricewaterhouseCoopers. Momenteel is hij toezichthouder bij meerdere organisaties.



De nieuwe toezichthouder gaat zich richten op alle aspecten rondom financiën, vastgoed, risicomanagement en IT (inclusief informatieveiligheid).

Lid cliëntenraad

Romme: “Ik heb Thebe van nabij leren kennen door de goede zorg voor mijn moeder van 2020 tot 2023. Ik ben in die periode lid geweest van de lokale cliëntenraad en waarnemend lid van de centrale cliëntenraad en heb gezien hoe Thebe invulling geeft aan de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat, zoals de toenemende vergrijzing en hoge werkdruk voor zorgmedewerkers. De visie die is verwoord in De Bedoeling onderschrijf ik volledig. Ook de wijze waarop Thebe ontwikkelingen in de sector aanpakt, zoals digitalisering en de daarbij behorende aandacht voor databeveiliging, spreken mij aan. De bewaking van de financiële gezondheid van de organisatie is met alle ontwikkelingen een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering.”