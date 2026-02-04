Tweede Kamer verzet zich tegen bezuinigingen in de zorg

In het Kamerdebat naar aanleiding van het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA gingen zeven van de 21 moties over de zorg. Veel daarvan over de voorgenomen bezuinigingen. Ze zijn bijna allemaal verworpen.

De enige motie die mogelijk effect heeft op de zorg en door de Tweede Kamer is aangenomen heeft te maken met het financieel kader, dat bij het coalitieakkoord hoort. Die is mogelijk belangrijk voor de bezuinigingen op de zorg, want met de motie zegt de Tweede Kamer dat het laten oplopen van het begrotingstekort een optie is geworden.

Niet het moment

Alle andere moties over de zorg zijn verworpen. Dat komt niet omdat er geen steun was, maar omdat een aantal partijen bij voorbaat heeft gesteld geen moties te steunen omdat er geen financiële dekking bij zit of omdat ze het nu niet het moment vinden om moties te steunen. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Kamer, is de coalitie afhankelijk van andere politieke partijen om plannen door te voeren.

Woonzorginitiatieven

Moties over de zorg die zijn verworpen, gingen bijvoorbeeld over de vraag of er een onderzoek kan komen naar hoe populatiebekostiging kan worden ingezet voor de financiering van woonzorginitiatieven voor ouderen. Deze motie is van 50Plus.

Bezuinigingen

Meerdere partijen, GroenLinks/PvdA, ChristenUnie en SP dienden een motie in tegen de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. De SP diende ook een motie in om niet te bezuinigen op de ouderenzorg.

Verder wilde Chris Stoffer (SGP) onderzoeken wat de juridische houdbaarheid van het voorstel is om de verplichte vergoeding voor ongecontracteerde zorg af te schaffen en Stephan van Baarle (DENK) en Geert Wilders (PVV) dat het eigen risico niet moet worden verhoogd. Wilders wilde via een motie ook uitspreken dat de ombuigingen in de zorg ongewenst zijn.