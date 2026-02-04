ZKN: afschaffen ongecontracteerde zorg zet werking zorgsysteem onder druk

Hanneke Klopper, de voorzitter van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), denkt dat het zorgsysteem mogelijk niet goed blijft werken zonder ongecontracteerde zorg. Dat stelt ze in een reactie op het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD.

De coalitiepartners willen ongecontracteerde zorg afschaffen vanaf 1 januari 2029. Dat moet 450 miljoen euro opleveren over drie jaar. In het akkoord staat: ‘Bij het streven naar passende zorg, hoort ook het afschaffen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg, met een overgangsperiode en oog voor behoud van personeel.’

Geen bewuste keuze

Klopper vindt het kwalijk dat ongecontracteerde zorg in het akkoord in een adem wordt genoemd met passende zorg. “Er wordt inderdaad in de tekst gesuggereerd dat ongecontracteerde zorg niet-passend zou zijn. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Als ik kijk naar onze achterban dan wordt ook daar deels ongecontracteerd gewerkt, en dat is in de meeste gevallen geen bewuste keuze. Deze klinieken willen wel, maar krijgen geen contract of ze krijgen een contract onder slechte voorwaarden aangeboden. En dit terwijl er lange wachttijden zijn.”

Countervailing power

Klopper stelt dat ze gezien de aandacht voor het onderwerp wel had verwacht dat dit zou gebeuren. “We moeten oplossingen bedenken voor de ongewenste effecten: zoals de countervailing power van zorgaanbieders richting zorgverzekeraars en de ruimte die er moet zijn op de markt voor nieuwe toetreders.”

Groot gemaakt

Volgens ZKN is er geen bewijs dat laat zien dat ongecontracteerde zorgaanbieders willen groeien en misschien onnodige behandelingen doen. Klopper: “Het onderwerp wordt groot gemáákt: als je naar de omvang van ongecontracteerde zorg kijkt dan wordt de wereld niet gewonnen met ongecontracteerde zorg: van de msz-omzet is 0,5 procent ongecontracteerd. Het probleem is in de ggz en de thuiszorg veel groter.”

Onder de aandacht brengen

Op de website van ZKN staat dat het essentieel is dat ondanks het afschaffen van ongecontracteerde zorg er ruimte blijft voor nieuwe toetreders en dat de onderhandelingspositie van klinieken ten opzichte van zorgverzekeraars niet verder verslechtert. “Deze punten brengen wij actief onder de aandacht in onze gesprekken met politici en beleidsmakers”, zo staat op de site van ZKN.