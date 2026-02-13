Deze ziekenhuizen halen de volumenorm voor specifieke oncologische behandelingen niet

Beeld: Vadim / Stock.adobe.com

Dat blijkt uit een overzicht dat Kompas in Zorg heeft gemaakt op basis van gegevens van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN geeft elk jaar een inkoopadvies aan de verzekeraars op basis van de vastgestelde volumenormen. De volumenorm is het aantal behandelingen dat per jaar in een ziekenhuis moet worden uitgevoerd om goede zorg te kunnen garanderen.

Meer volume betere zorg

Het idee achter de volumenormen is dat hoe groter het aantal specifieke operaties in een ziekenhuis, hoe meer ervaring de chirurgen hebben en hoe hoger de kwaliteit zal zijn. Dit idee is ook de basis voor het concentratie- en spreidingsbeleid van ingrepen waarin ziekenhuizen zich specialiseren.

Ziekenhuizen zijn samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de handhaving van de normen. Ziekenhuizen die bepaalde chirurgische behandelingen niet vaak genoeg uitvoeren, zouden patiënten moeten verwijzen naar ziekenhuizen waar de norm wel wordt gehaald.

Uit de gegevens van ZN voor drie specifieke oncologische ingrepen – namelijk vulvacarcinoom, weke delen tumoren en rectumresectie – blijkt nu dat 13 ziekenhuizen de volumenorm voor een van bovenstaande ingrepen niet halen. De norm is bij alle drie deze ingrepen twintig chirurgische ingrepen per jaar. Wat opvalt is dat de ziekenhuizen die de norm niet halen, daar meestal niet een klein beetje, maar er ver onder zitten. Vaak deden ze in 2024 maar 5 tot 10 operaties per jaar. Reden voor ZN om een negatief inkoopadvies te geven aan haar leden voor deze behandelingen bij de betrokken ziekenhuizen.

Ziekenhuizen die de volume norm niet halen voor behandeling vulvacarcinoom. Totaal uitgevoerd in 16 ziekenhuizen volgens cijfers ZN. Norm 20 ingrepen per jaar.

Albert Schweitzer Ziekenhuis 5 Amphia Ziekenhuis 13 Franciscus Gasthuis & Vlietland 5 Gelre Ziekenhuizen 12 Medisch Spectrum Twente 18 Rijnstate 5 Zuyderland 5

*in het geval van Vulvacarcinoom zijn de getallen hier boven het aantal operaties over een langere periode, namelijk van 2022 t/m 2024. BRON: Kompas is Zorg

Ziekenhuizen die niet aan de norm voldoen voor (primaire) behandeling van weke delen tumor. Totaal uitgevoerd in 17 ziekenhuizen in 2024 volgens cijfers ZN. Norm 20 ingrepen per jaar.

Bovenij Ziekenhuis 9 Deventer Ziekenhuis 5 Jeroen Bosch Ziekenhuis 7

Ziekenhuizen die niet aan de norm voldoen voor rectumresecties. Totaal uitgevoerd in 56 ziekenhuizen in 2024 volgen cijfers ZN. Norm is 20 ingrepen per jaar.