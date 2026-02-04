ChristenUnie: Geen steun coalitie met bezuinigingen gehandicaptenzorg

De ChristenUnie wil pas steun geven aan de plannen van de nieuwe coalitie van D66, VVD en het CDA als er eerst wordt gepraat over de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Dat stelt fractievoorzitter Mirjam Bikker op LinkedIn.

“De aangekondigde bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zijn wat de ChristenUnie betreft niet in orde. Ik maak me grote zorgen over wat dit betekent”, aldus Bikker. “Ondanks mooie woorden in het coalitieakkoord dreigt de financiële uitwerking juist te leiden tot verschraling van zorg. Terwijl de sector nu al kampt met grote tekorten, hoge werkdruk en onvoldoende middelen om cliënten de persoonlijke aandacht en ondersteuning te bieden die zij verdienen.”

Zorgverschraling

Eerder liet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) al weten zich grote zorgen te maken tellen de bezuinigingen uit eerdere akkoorden die nog niet zijn ingevoerd en de nieuw aangekondigde bezuinigingen in 2030 lopen mogelijk op tot ruim een half miljard euro. “Dat is een bezuiniging die zal leiden tot zorgverschraling en grote gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van zorg (en leven) voor cliënten”, staat in de brief van voorzitter Boris van der Ham. De bezuinigingen die de sector nog te wachten staan uit eerdere akkoorden zijn volgens de VGN al onmogelijk in te vullen zonder pijnlijke keuzes te maken. “Alles wat daar bovenop komt, maakt de situatie schrijnender.”

Bikker: “Als deze coalitie de steun van de ChristenUnie zoekt, zal hier eerst over gepraat moeten worden.”

Uitwerkingen

Coalitiepartner Henri Bontenbol (CDA) denkt dat de nieuwe bewindspersoon hier keuzes in moet maken. In het debat zei hij: “In de financiële tabel zijn natuurlijk de algemene reeksen zichtbaar gemaakt. Het kabinet moet uiteindelijk uitwerken hoe dat voor de subsectoren in bijvoorbeeld de Wlz gaat plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat niet alleen u, maar ook de coalitiefracties heel sterk rekening houden met de mensen die het kwetsbaarst zijn.”

Plannen uitvoeren

In het Kamerdebat van dinsdag 3 februari naar aanleiding van het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord kreeg Rob Jetten (D66) van links tot radicaal rechts veel kritiek. Dat laat zien dat het nog moeilijk wordt om de plannen uit het akkoord door te voeren.

(ANP / Suzanne Bremmers)