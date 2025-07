John Taks nieuwe rvt-voorzitter van De Wever

“Hennie Brons heeft zich in de afgelopen jaren met grote betrokkenheid ingezet voor onze organisatie”, meldt De Wever. De rvt-leden hebben John Taks voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Loopbaan

Taks begon zijn loopbaan als verpleegkundige. Na diverse managementfuncties in het ziekenhuis startte hij als bestuurder in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Daarna was hij vijf jaar bestuurder in het Albert Schweitzer ziekenhuis en bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis. Momenteel is Taks bestuursvoorzitter van het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz). Bij de Tilburgse vvt-organisatie De Wever is hij sinds april vorig jaar toezichthouder.