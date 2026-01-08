Laurens stelt twee nieuwe toezichthouders aan

Danka Stuijver en Frederieke Vriends zijn benoemd tot leden van de raad van toezicht (rvt) van Laurens. Ze zijn per 1 januari aangesteld.

Danka Stuijver is huisarts. Zij combineert haar ruime praktijkervaring met kennis van beleid en beheer en een brede blik op het zorgstelsel. Sinds 2020 is ze columnist voor de Volkskrant en schrijver van het recent verschenen boek ‘dit kost ons de zorg’. Verder is zij actief als bestuurder en toezichthouder op verschillende plekken binnen de zorg.

Netwerkgericht samenwerken

Frederieke Vriends is klinisch neuropsycholoog en heeft ruime ervaring op het snijvlak van strategie, transformatie en samenwerking in de zorg en het publieke domein. Zij is onder meer oprichter en directeur van MIND Us en bekleedde verschillende functies bij Amsterdam UMC, het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland. Daar richtte Vriends zich op maatschappelijke vraagstukken, preventie en netwerkgericht samenwerken.

Per 1 januari 2026 zijn Stuijver en Vriends toegetreden tot de raad van toezicht van de Rotterdamse vvt-organisatie Laurens. Stuijver is benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad en neemt de portefeuille zorg voor haar rekening. Vriends heeft als aandachtsgebied maatschappelijk en sociaal domein.