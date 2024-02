John Taks vertrekt naar Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

John Taks begon zijn loopbaan als verpleegkundige. Hij had managementfuncties in het Bravis ziekenhuis Roosendaal, het Amphia en het UMC Utrecht. Als bestuurder begon hij in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Daarna was hij vijf jaar bestuurder in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Sinds december 2020 is hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en toezichthouder.

Diakonessenhuis

Eind 2015 startte Taks als bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Hij was daar verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit van de patiëntenzorg en het strategisch vastgoedplan.

Taks introduceerde onder meer het duaal management, versterkte de bestuurlijke relatie met de medische staf en introduceerde als eerste ziekenhuis in Nederland een verpleegkundig stafbestuur. Ook lanceerde hij de Diak Clinic voor planbare, niet-complexe zorg.

Regionale samenwerking

Per 1 juni start Taks als bestuursvoorzitter van he Adrz, een algemeen Zeeuws ziekenhuis dat onderdeel uitmaakt van het Erasmus MC. Taks gaat zich hier met name richten op het versterken van de samenwerking in de regio, op de bedrijfsvoering en op de realisatie van de nieuwbouw. “Ik kijk er naar uit om een bestuurlijke rol op me te nemen in het mooie Zeeland. Er liggen leuke uitdagingen voor Adrz. Tegelijk neem ik afscheid van het Diakonessenhuis met pijn in het hart”, reageert Taks.