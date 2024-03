Taks nieuwe toezichthouder bij De Wever

John Taks wordt per 1 april toezichthouder bij zorgorganisatie De Wever in Tilburg. Hij vervangt Wilma Caris die vanwege het einde van de zittingstermijn stopt.

John Taks, opgeleid als verpleegkundige, is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht, maar wordt per 1 juni voorzitter raad van bestuur van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) in Goes. Ook is hij bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.