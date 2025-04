Marcel Visser neemt afscheid van Máxima MC

Visser trad in 2022 aan als voorzitter van de raad van bestuur. In de afgelopen jaren gaf hij samen met collega-bestuurders Mario Korte en Carlijn de Ruijter en het stafbestuur vorm aan een strategische koers en werd een omvangrijk (ver)nieuwbouwprogramma opgestart. “Het is een natuurlijk moment om het stokje over te dragen”, zegt Visser.

Chiel Huffmeijer, voorzitter van de raad van toezicht. “Met zijn vertrek nemen we afscheid van een ervaren en verbindende bestuurder, die in Brabant en Limburg een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de zorg. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en leiderschap.”