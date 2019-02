Noordelijke ziekenhuizen bundelen pathologische kennis

UMCG, Martini Ziekenhuis, Treant Zorggroep en Pathologie Friesland bundelen de gespecialiseerde expertise op het gebied van klinische pathologie. Met het oog hierop hebben ze de coöperatie Pathologie Netwerk Noord-Nederland (PNNN) opgericht. De coöperatie heeft tot doel om patiënten in Noord-Nederland snelle diagnose van hoge kwaliteit te kunnen geven.

Bijzondere aandacht is er voor digitalisering van pathologie, door de betrokken zorgverleners aangemerkt als de belangrijkste innovatie in het vakgebied. Daarmee kunnen de organisaties of afdelingen van ziekenhuizen de digitale diagnostische beelden van onderzoeksmateriaal uitwisselen via een beveiligd systeem. Zo kunnen de pathologen en andere direct betrokkenen elkaar snel consulteren en gebruik maken van elkaars expertise en specialisme.

Digitale pathologie leidt niet alleen tot betere, maar ook tot snellere diagnostiek, aangezien digitale werkprocessen sneller zijn dan de huidige. Patiënten weten daardoor eerder wat hun diagnose is en er kan sneller een behandeling worden ingezet.

De leden van coöperatie PNNN verzorgen samen de pathologie-diagnostiek voor de huisartsen en ziekenhuizen in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van de Noordoostpolder. Samen verrichten ze meer dan 200.000 onderzoeken per jaar, waaronder ook de verschillende bevolkingsonderzoeken. Er werken in totaal circa 275 medewerkers waarvan 45 specialisten (klinisch pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie).