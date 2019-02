Vincent van Gogh en Conrisq Groep mogen van ACM fuseren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de ggz-aanbieder Vincent van Gogh en jeugdzorgorganisatie Conrisq toestemming om te fuseren. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over, oordeelt de ACM.

De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. Ook een vergunning is niet nodig.

Vincent van Gogh en de Conrisq Groep, waar ondermeer tbs-kliniek de Rooyse Wissel lid van is, maakten in oktober vorig jaar hun plannen bekend voor “horizontale integratie" door middel van een bestuurlijke fusie. Deze moet medio 2019 zijn beslag krijgen. Het doel van de fusie is om "een sterke partij te blijven als het gaat om het bieden van de best mogelijke (forensische) geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg". Beide organisaties bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan, waaronder forensische psychiatrie, en constateren dat er sprake is van een "grote overlap ten aanzien van de zorginhoudelijke visie en strategie".