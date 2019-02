App helpt jongeren bij juist gebruik van medicijnen

De Universiteit Utrecht heeft een app ontwikkeld die jongeren met een chronische ziekte moet helpen bij het goed gebruiken van hun medicijnen. De jongeren staan via de app in contact met hun apotheker, die hen helpt hun medicijnen op tijd en op de juiste manier in te nemen.

Onderzoeker Richelle Kosse promoveerde op 20 februari op therapietrouw bij tieners. Volgens Kosse heeft met name die groep baat bij ondersteuning. "Volwassenen zijn zelf verantwoordelijk voor het innemen van medicijnen. Bij jonge kinderen zorgen hun ouders daarvoor, maar jongeren moeten leren om die verantwoordelijkheid te dragen. Daarbij kunnen ze best een beetje hulp gebruiken."

Het onderzoek richtte zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar met eczeem, ADHD of astma. Met name de groep met astma bleek therapie-ontrouw. Voor die groep ontwikkelde Kosse de smartphone-app. De app heeft meerdere functies: hij bevat een vragenlijst waarmee de astmaklachten gemonitord worden, een alarm dat waarschuwt wanneer de patiënt zijn medicijnen moet innemen, instructiefilmpjes over het goed gebruik van de medicijnen en er zit een chatfunctie op om via een veilig systeem direct contact te hebben met andere jonge astmapatiënten of met de apotheker.

Therapietrouw

Vooral die laatste functie van de app lijkt bij te dragen aan een betere therapietrouw van de jongeren, aldus Kosse. "Jongeren komen niet vaak in de apotheek en daarom is deze patiëntengroep lastig te bereiken voor apothekers. Daardoor doen jongeren vaak te weinig aan bijwerkingen en klachten. Via de app kunnen ze chatten met de apotheker. Die kan hen tips geven over de inname van het medicijn en op basis van hun chats de medicatie iets aanpassen."