Europese Commissie geeft groen licht voor alzheimermedicijn

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven om het alzheimermedicijn Leqembi in de handel te brengen in de Europese Unie. Het nieuwe medicijn, dat het verloop van de ziekte van Alzheimer vertraagt, kreeg in november al een positieve beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor een specifieke groep patiënten.

“Leqembi vertegenwoordigt een belangrijke stap vooruit in de behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen, te beginnen met de ziekte van Alzheimer,” zegt Jort Vijverberg, neuroloog in het Alzheimercentrum van Amsterdam UMC. “Hoewel het geen genezing is, biedt de mogelijkheid om cognitieve achteruitgang te vertragen patiënten en hun families meer kostbare tijd samen en meer autonomie. Dit is van een onschatbare waarde.”

Zorginstituut

De Nederlandse tak van farmaceut Eisai heeft woensdag het vergoedingsdossier ingediend bij het Zorginstituut Nederland, waarmee het beoordelingsproces voor opname van Leqembi (lecanemab) in het basispakket in gang is gezet. (ANP)