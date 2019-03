Deventer Ziekenhuis levert ict aan huisartsen

Het Deventer Ziekenhuis (DZ) en de ruim tachtig huisartsen in Salland hebben hun samenwerking op ict-gebied vernieuwd. De komende vijf jaar levert DZ de ict aan de vijfhonderd medewerkers aangesloten van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO).

Dat meldt het Deventer Ziekenhuis op haar website. De samenwerkingsovereenkomst werd eind februari getekend door bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis en HCDO-voorzitter Otto Quartero.

Netwerk

Door de overeenkomst krijgen huisartsen op 32 locaties de beschikking over een snel en veilig netwerk. Ook de HAP in het DZ is op het netwerk aangesloten. Alle huisartsen kunnen 24/7 medische gegevens en andere informatie met het ziekenhuis uitwisselen en in patiëntendossiers werken. Nu plaatsen huisartsen via het netwerk elke maand al meer dan elfduizend lab-aanvragen. Daarnaast levert DZ alle computers, kantoorsoftware, helpdesk, internetvoorzieningen en waar gewenst de telefonie voor de huisartsen.

Computers

Het ziekenhuis werkt op ICT-gebied al jaren samen met de huisartsen. Ruim vijftien jaar geleden werden de eerste praktijken op het netwerk van het Deventer Ziekenhuis aangesloten. Daarmee was Salland een van de eerste regio’s in Nederland waar ziekenhuis en huisartsen zo samenwerkten. Met de nieuwe overeenkomst is ook afgesproken om alle computers in de huisartsenpraktijken te vernieuwen.

Samenwerking

De huisartsen hebben bewust niet voor een commerciële ict-dienstverlener gekozen, zegt Otto Quartero. “Door het beheer van onze ict aan DZ uit te besteden, kunnen we veel eenvoudiger en veiliger samenwerken.” Die samenwerking wordt verder uitgebouwd, en daarbij is goede informatie-uitwisseling de basis, vindt Gita Gallé. Daarom faciliteert het ziekenhuis de ict-diensten graag aan de huisartsen.