Hoogste rechter: Enschede moet Wmo op uren indiceren

De Centrale Raad van Beroep, het hoogste bestuursrechtorgaan in Nederland, heeft de gemeente Enschede op de vingers getikt over haar Wmo-beleid. De CRvB wijst er op dat huishoudelijke hulp moet worden toegekend op basis van uren. Dat heeft Enschede sinds de invoering van het nieuwe beleid in 2015 niet gedaan.

Dat meldt dagblad Tubantia op 1 maart. De CRvB deed de uitspraak in de zaak van Enschedeër Jan Vos, die in het kader van de Wmo thuiszorg ontvangt. Hij spande een rechtszaak aan omdat hij steeds werd gekort.

Schoon en leefbaar

Sinds 2015 hanteert Enschede resultaatgericht werken als basis voor toekenning van huishoudelijke hulp: de thuishulp zorg voor een ‘schoon en leefbaar’ huis. De normen zijn in 2017 wel aangepast met de frequentie waarin bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht, maar een urenindicatie was nog steeds niet nodig. De CRvB oordeelt nu dat dat niet juist is. Jan Vos krijgt nu huishoudelijke hulp op basis van onafhankelijke normen van het CIZ.

Impact uitspraak

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de gemeente Enschede. Als iedere cliënt een indicatie krijgt op basis van uren, zou de gemeente met iedere cliënt opnieuw keukentafelgesprekken moeten voeren. Het College van B&W gaat de impact van de uitspraak nader bestuderen en wil ‘geen overhaaste stappen nemen’. Het college wacht de standpunten van het Rijk en de VNG af.