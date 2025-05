Midden-Holland krijgt 50 miljoen euro transformatiegeld

Het accent in het transformatieplan ligt op versterking van ‘samenredzaamheid’, betere mentale gezondheid door (onder meer) Verkennende Gesprekken en het delen van zorgnetwerken, aldus VGZ, dat met Zilveren Kruis de aanvraag heeft goedgekeurd.

De aanvraag is ingediend door Gedeelde Zorg, een vereniging in Midden-Holland waarin – behalve de vijf gemeenten – bijna alle zorg- en welzijnsorganisaties zitten. Het plan loopt van komende zomer tot en met 2027 en heeft als kerndoel de zorg waar mogelijk te verschuiven naar welzijn. Gevolg zal onder meer zijn dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Betere verbinding tussen zorg en welzijn

Directeur Gedeelde Zorg Marloes Braber: “We gaan zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen bij de veranderingen die op hen afkomen, zoals efficiënter samenwerken. Vaak is een zorgvraag eigenlijk een hulpvraag die buiten het zorgdomein op te lossen is. Daarom is een betere verbinding tussen zorg en welzijn nodig. We gaan onder andere investeren in betere samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk en stimuleren inwonersinitiatieven.”

Werkdruk verlagen

Het plan van Gedeelde Zorg moet de werkdruk voor professionals verlagen, zal het aantal ligdagen in ziekenhuizen verminderen en de wachttijden in de ggz terugbrengen. Dat laatste zal gebeuren door een mentaal gezondheidsnetwerk op te zetten, waarin huisartsen, sociaal domein en de ggz samenwerken.

18 miljoen naar gemeenten

Van de 50 miljoen euro transformatiegeld gaat 18 miljoen naar de gemeenten. Dat zetten ze deels in voor meer welzijnscoaches, sociaal werkers, buurtsportcoaches en consulenten werk en inkomen in.