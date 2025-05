Resultaat Nij Smellinghe in 2024 7,1 miljoen euro

Nij Smellinghe wijst erop dat het betere resultaat te danken is aan een extra compensatie (beschikbaarheidsbijdrage), omdat het een ‘gevoelig’ ziekenhuis is geworden. De bijdrage voor de SEH en acute verloskunde was 3,9 miljoen euro.

Het ziekenhuis ontwikkelt een nieuwe acute as. In mei 2024 is het begonnen met de bouw van één afdeling Acute Zorg (SEH/EHH/CCU/IC) met spoedplein en geïntegreerde huisartsenspoedpost. Begin volgend jaar is deze klaar om volledig in gebruik te nemen.

Op het Spoedplein gaan zorgprofessionals uit verschillende organisaties nauw met elkaar samenwerken. Betrokken organisaties zijn bijvoorbeeld Dokterswacht Friesland, Kijlstra ambulancezorg en ZuidOostZorg.