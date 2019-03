Medewerkers gehandicaptenzorg voeren actie voor betere cao

In Doorn voeren vanmorgen tientallen medewerkers in de gehandicaptenzorg actie voor een betere cao. Ze eisen 5 procent loonsverhoging, een betere balans tussen werk en privé en een betere urenregeling voor jonge en oudere werknemers, zo meldt RTV Utrecht.

Dinsdag vinden in Doorn de eerste onderhandelingen plaats tussen de vakbonden FNV, CNV, NU’91, FBZ en de VGN, de werkgeversorganisatie voor de Gehandicaptenzorg. De bonden hebben de eisen geformuleerd nadat 4000 medewerkers in de gehandicaptenzorg in een enquête hadden aangegeven wat ze belangrijk vinden, alduse RTV Utrecht.

Puzzel

De actievoerende medewerkers komen uit het hele land en werken bij de 35 grootste GHZ-instellingen van Nederland. Ze lopen in een lange stoet vanaf de ingang van Landgoed Zonheuvel naar de ruimte waar de cao-onderhandelingen plaatsvinden. Hier overhandigen zij de werkgeversdelegatie hun inzet in de vorm van een puzzel. De puzzelstukjes samen laten zien waar het om gaat: een goede cao.