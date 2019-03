Victorie voor rechter om terugbetaling 1 miljoen euro

De gemeente Almelo gaat zorgbureau Victorie voor de rechter slepen. Almelo eist 1 miljoen euro terug, het volledige bedrag aan zorggeld dat de afgelopen die jaar is uitgekeerd.

Dat meldt dagblad Tubantia op 4 maart. Het gaat om 670 duizend euro voor Beschermd Wonen, 245 duizend euro aan PGB-geld en bijna 140 duizend euro voor Zorg in Natura.

Beslag

Vooruitlopend op de rechtszaak heeft de gemeente beslag laten leggen op alle tegoeden van Victorie én op alle privébezittingen van de directeur en adjunct-directeur. Los van deze civiele procedure deed Almelo in januari aangifte bij het openbaar ministerie vanwege zorgfraude. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak is.

Procedure

Directeur Nina Barsamian zei eerder dat de gemeente zich vergist. "Het grootste deel van het rapport is gebaseerd op aannames, er klopt niets van." Zij voert nu een procedure tegen de gemeente over het stopzetten van de zorgafspraken. Victorie, dat zich onder andere bezig houdt met de opvang van probleemjongeren, kwam vorig jaar in opspraak omdat er tonnen zorggeld zijn gespendeerd aan luxegoederen, feestjes en casino-bezoek.