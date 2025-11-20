Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bekende artsen boos over deepfakes waarin zij zogenaamd tips geven

,

Neuropsycholoog Erik Scherder van de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat aangifte doen van deepfakevideo’s waarin hij het gebruik van bepaalde medicijnen zou aanraden.

Dat laat de hoogleraar donderdag weten aan het ANP. Scherder reageert op een uitzending van Pointer Checkt over dit onderwerp, die zondag op YouTube verschijnt.

Daaruit blijkt dat ruim veertig artsen en bekende Nederlanders slachtoffer zijn van nepvideo’s waarmee supplementen op TikTok worden gepromoot. Door AI lijkt het alsof zij het echt zijn. “Het is diep- en dieptriest dat mensen dit soort video’s maken”, zegt Scherder. “Ik ga actie ondernemen en aangifte doen”, zegt hij. “Dit mag je niet ongemerkt voorbij laten gaan.”

Diederik Gommers

Ook intensivist Diederik Gommers van het Erasmus MC komt in de deepfakes voor. “Ik krijg met regelmaat meldingen van mensen dat ik in filmpjes troep aanprijs. Dat zet mijn betrouwbaarheid als arts op het spel.” Gommers vindt dat de politiek tegen deepfakes moet optreden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:FraudeMedicijnenTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:01 Bekende artsen boos over deepfakes waarin zij zogenaamd tips geven
8 aug 2025 Drie mannen aangehouden voor illegale handel in geneesmiddelen
15:22 Manager schoonmaakbedrijf Cordaan fraudeerde en misbruikte personeel
13 nov 2025 Groningen zet actieplan in tegen zorgfraude
9 okt 2025 50 miljoen extra voor aanpak zorgfraude; zo wordt het besteed

Reader Interactions

Reacties