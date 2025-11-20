Manager schoonmaakbedrijf Cordaan fraudeerde en misbruikte personeel

Schoonmakers van Cordaan werden jarenlang misbruikt voor privéwerkzaamheden door hun manager. Deze manager heeft zichzelf bovendien verrijkt met publiek geld. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een vertrouwelijk rapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche.

De schoonmakers werkten voor Schoonzorg, dat sinds eind 2021 een volledige dochteronderneming van vvt-aanbieder Cordaan is. Naast hun eigenlijke werk moesten ze klusjes doen voor hun manager en haar familie.

Half miljoen weggesluisd

Volgens het rapport van Hoffmann verrijkte de manager van het schoonmaakbedrijf, Sandra Z., zich jarenlang met publiek geld. “Uit het onderzoek is bekend geworden dat er onrechtmatig is gehandeld jegens Schoonzorg”, aldus Hoffmann, het grootste particuliere recherchebureau van Nederland.

Uit een optelsom door de Volkskrant volgt dat de vrouw naar schatting bijna een half miljoen euro zou hebben weggesluisd. De onderzoekers zelf besloten geen exact totaalbedrag te noemen: de boekhouding was ‘niet compleet’ en ook kan niet meer van alle aankopen met zekerheid worden vastgesteld of ze zakelijk of privé waren.

Arbeidsconflict

Sandra Z. werd in het voorjaar van 2025 in stilte ontslagen. De nieuwe directeur schakelde Hoffmann Bedrijfsrecherche in na het ontdekken van grote onregelmatigheden in de administratie van Schoonzorg. Hoffman sprak met elf medewerkers van het bedrijf, maar Sandra Z. werd niet gehoord door Hoffmann omdat ze zich een dag voor het gesprek met de onderzoekers ziek meldde.

Schoonzorg stapte naar de rechter om het geld van Z. terug te eisen – op 27 november dient de civiele zaak. Ook werd aangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie beschouwt het als een arbeidsconflict.

Sandra Z. en Cordaan werden door de Volkskrant benaderd voor een reactie. Z. reageerde niet. Cordaan wel. “Cordaan betreurt ten zeerste wat er bij Schoonzorg is gebeurd”, aldus de zorgorganisatie. “Door een van de medewerkers is aan een aantal collega’s en de organisatie schade toegebracht. Dat had niet mogen gebeuren.’ Cordaan zegt te werken aan een veilige werkomgeving en aan versterking van interne controles, en wil gedurende de rechtszaak geen verdere uitspraken doen.”

Cordaan kwam eerder dit jaar in opspraak door onder meer misstanden in een van zijn verpleeghuizen en een locatie voor gehandicaptenzorg.