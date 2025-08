Inspectie: verpleeghuis Cordaan verbetert zorg, maar moet nog stappen zetten

De zorg in verpleeghuis Ottho Heldring van Cordaan in Amsterdam Nieuw-West is verbeterd, maar de organisatie heeft nog niet alle nodige maatregelen doorgevoerd. Dat meldt de lokale omroep AT5 op basis van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ.

Eind vorig jaar bracht de Volkskrant misstanden in het verpleeghuis aan het licht. Cliënten lagen urenlang in hun eigen ontlasting, er was een gebrek aan toezicht, overwerkte medewerkers en er werd onnodig kalmerende medicatie ingezet.

De misstanden leidde een berisping van de inspectie. Als reactie kondigde Cordaan een verbeterplan aan en werd een interventieteam ingezet om de kwaliteit van zorg op orde te brengen.

In mei van dit jaar bezocht de inspectie het verpleeghuis om te toetsen in hoeverre de aangekondigde verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. De inspectie ziet dat Cordaan een begin heeft gemaakt met het verbeteren van de cultuur, communicatie en leren en ontwikkelen. Toch zijn enkele maatregelen – met name rond personeelsbezetting, werkplezier en het welzijn van cliënten – nog onvoldoende ingevoerd en geborgd, aldus AT5.

De locatie aan de Ottho Heldringstraat blijft onder vervolgtoezicht van de inspectie.