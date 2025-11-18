Skipr

Nog negen woningen onbewoonbaar na brand woonzorgcentrum Tilburg

,

De bewoners van negen appartementen in woonzorgcentrum Leyhoeve aan de Dokter Bloemenlaan in Tilburg kunnen nog niet naar huis. Door de brand van zaterdag zijn hun woningen nog onbewoonbaar.

De meeste van de getroffen bewoners worden elders in het wooncomplex opgevangen.

De brand ontstond zaterdagmiddag, vermoedelijk in de meterkast. Ruim tweehonderd bewoners moesten geëvacueerd worden. Zondag werd bekend dat zestien appartementen nog onbewoonbaar waren door de brand. Daarvan zijn er nu zeven veilig verklaard.

Lichtgewonden

Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde zaterdag dat drie mensen daardoor zwaargewond waren geraakt. Omroep Brabant berichtte eerder maandag dat daarvan toch geen sprake was, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dit niet bevestigen in verband met de privacy. Volgens haar zijn zaterdag mensen als zwaargewond geclassificeerd, omdat “het zorgpersoneel dan de juiste zorg kan bieden”. (ANP)

