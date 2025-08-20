Cordaan-locatie zwaar onderuit bij onverwacht inspectiebezoek

De locatie ‘Overleg’ in Osdorp van de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan voor mensen met een licht verstandelijke beperking en soms bijkomende problematiek (LVB+) heeft een zware onvoldoende gekregen van de IGJ. Van de tien normen voldoet locatie Overleg aan één norm. Acht normen worden grotendeels niet gehaald en één norm niet.

Het grootste knelpunt in de zorg is het vinden van voldoende vast personeel, zo blijkt uit het inspectieverslag. Er wordt nu veel met flexwerkers gewerkt die niet goed op de hoogte zijn van de zorgbehoeften van de cliënten. Ze werken met een ‘looplijst’, waarop alleen de taken van de dag staan.

Drie managers in drie jaar tijd

In het rapport staat dat er veel ‘instabiliteit’ is in bezetting en aansturing bij locatie Overleg. In een periode van drie jaar zijn er drie verschillende managers geweest. Het ziekteverzuim is 42 procent. Het verloop van medewerkers is hoog en flexwerkers worden vaak ingezet.

Magnetron

Het uitgebreide verslag van het inspectiebezoek schetst het beeld van een ongezellige plek zonder planten of iets aan de muren. Een bewoner ligt soms tot twaalf uur in bed. Cliënten willen meehelpen met koken, maar in het weekend worden er vooral magnetronmaaltijden geserveerd.

Informeel leiderschap

De manager van de locatie blijkt nauwelijks aanwezig en weet niet wat er speelt. “Dit kan ertoe leiden dat zorgverleners zichzelf moeten redden, hun eigen werkwijze volgen en informeel leiderschap ontstaat”, aldus de inspectie.

Onaangekondigd bezoek

Aanleiding voor het onverwachte inspectiebezoek zijn bezoeken aan een andere locatie van Cordaan dit jaar. Ook daar werd grotendeels niet voldaan aan een aantal normen. De inspectie wilde daar verbeteracties zien en wilde ook dat Cordaan audits zou doen bij de andere zeventien soortgelijke locaties. De inspectie zou daarnaast nog een onaangekondigd bezoek afleggen bij een van die locaties. Dat hebben ze nu bij locatie Overleg gedaan.

Risico’s voor cliënten

De inspectie vindt dat Cordaan een visie nodig heeft voor alle LVB+-locaties, “die voortkomt uit gedeelde waarden, die terug te zien is in leiderschap in alle lagen van de organisatie”. De inspectie ziet risico’s voor de cliënten en blijft het verbeterproces volgen. De gesprekken over de kwaliteit van zorg met onder meer de bestuurder van Cordaan worden in gang gezet.

Verbeteringen doorvoeren

In een reactie op het Inspectierapport erkent Cordaan dat er aandachts- en verbeterpunten zijn. Er wordt volgens de organisatie gewerkt aan een kwaliteitsaanpak LVB+, een ‘integrale zorgvisie’ en een ‘handelingskader’ voor medewerkers en cliënten. Op de locatie Overleg wordt ingezet op het ‘herijken van de teamvisie voor de cliëntgroep’. “We herkennen dat er nog verder gewerkt moet worden aan de randvoorwaarden zoals een stabiel team en rooster. Tegelijkertijd zien we met een toegankelijke manager en een betrokken team, dat er actief en toegewijd gewerkt wordt aan het doorvoeren van verbeteringen op het vlak van kwaliteit en continuïteit van zorg voor cliënten. We vertrouwen erop dat we de noodzakelijke verbeteringen bereiken en weten te borgen”, aldus Cordaan.