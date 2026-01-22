Skipr

Thema: Ghz
Aanwijzing voor Overijsselse ggz-locatie

,

Vrijheidsbeperking, respectloze uitingen en onvoldoende zorgverleners en bestuurlijke reflectie. Vanwege de ernstige tekortkomingen heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) locatie De Beuk van De Staete Groep een aanwijzing gegeven.

De Beuk Staete is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. In mei 2025 bezocht de inspectie de zorgaanbieder in Dedemsvaart na meerdere signalen over de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verzamelde de IGJ in de periode van juni tot november extra informatie. Onder meer door te praten met (oud) zorgverleners en cliënten. 

Niet veilig voelen

De inspectie constateert ernstige tekortkomingen. Zo worden cliënten te vaak beperkt in hun mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij dagbesteding, eettijden en de hoeveelheid eten en beslissingen over het eigen leven, zoals aankopen doen van (zak)geld. “Ook doen verschillende zorgverleners respectloze uitingen richting de cliënten”, aldus de toezichthouder.

Daarnaast zijn er onvoldoende zorgverleners en hebben zij niet de juiste deskundigheid voor de complexe zorgvragen van de cliënten. “Een aantal cliënten, zorgverleners en ook cliëntvertegenwoordigers geven aan zich bij De Beuk Staete niet veilig genoeg te voelen om zich te uiten.”

Cliëntenstop

Volgens de IGJ blijft bestuurlijke reflectie uit. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen en geeft De Beuk Staete daarom een aanwijzing. De aanbieder moet uiterlijk 22 maart voldoen aan de normen uit de aanwijzing.

Tot die tijd mag de zorgaanbieder geen nieuwe cliënten aannemen. Als De Beuk Staete niet aan de verbeterdeadline voldoet, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Meer over:GehandicaptenzorgGgzInspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (igj)Kwaliteit

