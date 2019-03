Nexus brengt software voor ggz naar de cloud

Epd-leverancier Nexus Nederland heeft samen met Oracle de eerste gezondheidssystemen naar de cloud gebracht. Het gaat om de migratie van software voor ggz-instellingen. Gefaseerd worden alle oplossingen voor de gezondheidssector in de cloud beschikbaar, vooralsnog concentreert Nexus zich op de ggz-markt.

Dat meldt Nexus Nederland op 5 maart. Het is naar eigen zeggen het startschot voor het aanbieden van clouddiensten.

Kosten

Door het beschikbaar maken van clouddiensten via een partner als Oracle wil Nexus de veiligheid en betrouwbaarheid van haar oplossingen garanderen. Door veilig meerdere facetten van een oplossing op een enkel stukje hardware te hosten, zal Nexus ook in staat zijn de kosten te verlagen.

"Naast ontzorging en besparing op zaken als beheer en support rekent men enkel af voor het daadwerkelijk gebruik. Dit betekent voor klanten een eind aan prijzige hardware en het voorfinancieren van overcapaciteit”, zegt Fred Hiddinga, financieel directeur Nexus.

Leverancier

Nexus is een leverancier van epd- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en ggz-instellingen. Het Duitse bedrijf is in Nederland gevestigd in Nieuwegein.Nexus Nederland was jarenlang actief onder de naam McKesson Nederland om daarna herdoopt te worden in Qucare. In 2014 werd Qucare overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Symphony Technology Group. Die verkocht het bedrijf begin 2015 door aan de Duitse zorgautomatiseerder Nexus AG.