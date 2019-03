Nieuwe bestuurder Hartenkamp Groep

Marlijn Lenselink wordt de nieuwe bestuurder van de Hartekamp Groep. Zij begint op 1 mei. Lenselink gaat met Marian Stet het collegiaal bestuur vormen.

Dat meldt de Hartenkamp Groep op 6 maart. Jan Bauer neemt eind april afscheid als voorzitter van de raad van bestuur. Hij gaat met pensioen. Marlijn Lenselink heeft ruime ervaring als directeur en bestuurder in de ouderenzorg. Op dit moment is zij als directeur werkzaam in de jeugdzorg bij Pluryn.

Visie

De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Midden- en Zuid-Kennemerland. De ruim viertienhonderd medewerkers en zevenhonderd vrijwilligers zetten zich op vijftig locaties in voor ruim 1650 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De organisatie kijkt, elke dag weer samen met cliënt en zijn naasten, naar mogelijkheden voor ontwikkeling en geeft door zelforganisatie professionele ruimte aan haar medewerkers. De organisatie heeft met Marlijn Lenselink een bestuurder benoemd die deze visie omarmt, aldus de Hartekamp Groep.