Engelse thuiszorgformule wil uitbreiden naar Nederland

De Engelse thuiszorgorganisatie Heritage Healthcare wil gaan uitbreiden in Europa. Als startpunt kiest de organisatie Nederland. De franchiseformule is op zoek naar een ‘master’ die de rechten wil kopen voor de Nederlandse markt.

Heritage Healthcare heeft daarvoor het bedrijf Franchise Match in de arm genomen. De franchiseformule zoekt een zelfstandige koper met een eigen visie op de thuiszorg.

Beginpunt

De thuiszorgorganisatie kiest er voor om te beginnen in Nederland omdat hier volgens Franchise Match drie aspecten samenkomen. “Naast een sterk groeiende zorgmarkt, is dat een overheid die private initiatieven in de zorg aanmoedigt en de grote behoefte aan meer efficiency en een andere kijk op zakendoen in de zorgsector. Nederland is een goed beginpunt omdat grote delen van de thuiszorg in Nederland is gemodelleerd naar Engels voorbeeld”, zegt een woordvoerder van Franchise Match.